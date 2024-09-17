Открыт для движения капитально отремонтированный мост в Кемеровской области

16 сентября открыто транзитное движение по мосту через реку Малая Итатка на 540-м км федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" в Тяжинском районе Кузбасса. С июня 2023 года на сооружении выполняется капитальный ремонт.

Сейчас, по информации ФКУ «Сибуправтодор», реализация проекта в завершающей стадии. Подрядная организация ведёт разборку временного объезда, который позволил отремонтировать мост без ограничений движения транспорта.

В период капремонта были заменены 18-метровые железобетонные балки пролётного строения, выполнено устройство новой одежды ездового полотна, деформационных швов и барьерного ограждения.

Фото: ФКУ "Сибуправтодор"