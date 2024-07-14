Открытая матчевая встреча по боксу состоялась в Тяжине

В соревнованиях приняли участие 45 ребят из спортивного клуба «Чемпион» города Томска, центра спортивных единоборств «Воин» города Северска, спортивного клуба «Атлант» поселка Тогур и спортклуба «Юность» поселка Тяжинский.

В зале бокса «Олимп» Тяжинской детско-юношеской спортивной школы методист по безопасности жизнедеятельности Анастасия Александровна Никонова провела с ребятами беседу по антитеррору и пропаганде здорового образа жизни. С приветственным словом к юным спортсменам обратился председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин. С регламентом поединков участников соревнований ознакомила главный судья Наталья Александровна Туринзова.

Тяжинскую детско-юношескую спортивную школу представляли 15 боксеров. По итогам проведенных поединков ребята заняли 6 первых мест, 5 вторых и 4 третьих места. Для многих из них это были первые серьезные соревнования. Победители награждены медалями, грамотами и памятными сувенирами.

После завершения первого дня соревнований юные спортсмены посетили центр национальных культур. Сотрудники провели с участниками матчевой встречи беседу «Наш герой», посвященную участнику Великой Отечественной войны, Герою Кузбасса Николаю Ивановичу Масалову. При штурме Берлина 30 апреля 1945 года, воин-сибиряк вынес из-под вражеского огня трехлетнюю немецкую девочку. Также юные спортсмены посмотрели документальный фильм «Возвращение героя», рассказывающий о жизни и подвиге Н. И. Масалова.