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Открытое первенство по боксу состоялось в городе Шарыпово Красноярского края

В турнире приняли участие более 200 юных спортсменов из Омской и Кемеровской областей, республик Хакасия и Тыва, Красноярского края.
Тяжинский округ представляли двенадцать воспитанников детско-юношеской спортивной школы (тренер-преподаватель Владимир Валерьевич Башкирцев). Ребята выступили результативно. Савелий Богомазов и Кирилл Сковпин заняли первые места. Даниил Судник, Никита Колупаев, Кирилл Белоусов, Кирилл Надыкто, Артем Городков, Станислав Зорин, Григорий Ломанов и Арсений Манзюк заняли вторые места.

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
29/02/2024
Спорт
Тяжин
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