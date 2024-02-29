Открытое первенство по боксу состоялось в городе Шарыпово Красноярского края

В турнире приняли участие более 200 юных спортсменов из Омской и Кемеровской областей, республик Хакасия и Тыва, Красноярского края.

Тяжинский округ представляли двенадцать воспитанников детско-юношеской спортивной школы (тренер-преподаватель Владимир Валерьевич Башкирцев). Ребята выступили результативно. Савелий Богомазов и Кирилл Сковпин заняли первые места. Даниил Судник, Никита Колупаев, Кирилл Белоусов, Кирилл Надыкто, Артем Городков, Станислав Зорин, Григорий Ломанов и Арсений Манзюк заняли вторые места.