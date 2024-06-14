Открытые соревнования по боксу состоялись в селе Каргасок Томской области

В межрегиональном турнире на призы газеты «Северная Правда» приняли участие около 100 боксеров из городов Томска, Северска, Новосибирска, поселка Тяжинский, сел Парабели и Тогура. Тяжинский муниципальный округ Кузбасса представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Натальи Александровны Туринзовой.

Ребята из Тяжинской ДЮСШ выступили достойно и заняли призовые места. Данил Туринзов, Максим Сахидаков и Елизавета Буренкова вышли на первое место. Богдан Бровкин и Павел Ащук заняли второе место. Диенера Назарова – на третьем месте.

Каждой команде вручены памятные кубки. Также были награждены отдельные спортсмены: Максим Сахидаков – «за лучшую технику», Богдан Бровкин – «за волю к победе».