Открытый окружной фестиваль самодеятельного творчества ветеранов «Сердцем не стареем!» состоялся в Тяжине

В фойе Дома культуры «Юбилейный» была развернута выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства в возрасте старше 55 лет. В начале праздничной программы участников фестиваля поприветствовала председатель Совета ветеранов Тяжинского муниципального округа Людмила Петровна Стебайлова.

Гостей фестиваля ждали яркие выступления ветеранов – солистов и творческих коллективов самодеятельного народного творчества. Всем участникам организаторы вручили дипломы управления культуры администрации Тяжинского муниципального округа. Открытый окружной фестиваль самодеятельного творчества людей старшего поколения «Сердцем не стареем!» посвящен Году семьи в России и 100-летию Тяжинского района.