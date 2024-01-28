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Открытый зимний турнир по мини-футболу состоялся в Тяжине

В спортивном комплексе «Юность» собрались 6 команд из городов Кемерово, Ачинска, Боготола, поселков Тисуль и Тяжинский. Игры среди мальчиков 2012 года рождения проходили по подгруппам, два тайма по 15 минут.
По итогам соревнований первое место заняла команда «Кузбасс-13» (город Кемерово). На второе место вышла команда «Кузбасс-12» (город Кемерово). Третье место досталось команде «ДЮСШ» (поселок Тисуль).
Лучшим игроком признан Максим Плотников («Кузбасс-13», город Кемерово). Лучший защитник – Александр Строев («Кузбасс-12», город Кемерово). Лучший вратарь – Семен Толстых («ДЮСШ», поселок Тисуль).

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kuzbassnews.ru
28/01/2024
Спорт
Кемерово
Тисуль
Тяжин
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