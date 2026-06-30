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Отряд специального назначения «Кузбасс» отметил 24-ю годовщину со дня образования

На территории отряда специального назначения «Кузбасс» Сибирского ордена Жукова округа Росгвардии состоялись торжественные мероприятия, посвящённые 24-й годовщине со дня образования подразделения.

В праздничных событиях приняли участие представители Правительства Кузбасса, администрации города Кемерово, ветераны службы, а также приглашённые гости.

Для участников мероприятия была организована выставка вооружения, специальной техники, современных средств оснащения подразделения, а также экспозиция трофеев, доставленных из зоны проведения специальной военной операции. Гости смогли ознакомиться с возможностями и техническим обеспечением, используемым военнослужащими при выполнении боевых задач.

В рамках торжественной программы состоялись показательные выступления личного состава отряда, продемонстрировавшие высокий уровень профессиональной подготовки, слаженность действий и боевое мастерство военнослужащих.

К личному составу спецподразделения обратился исполняющий обязанности командира отряда подполковник Денис К. Он поблагодарил военнослужащих за добросовестное выполнение служебного долга, высокий профессионализм и самоотверженность, в том числе при выполнении задач за пределами родного региона.

В ходе мероприятия наиболее отличившимся военнослужащим были вручены государственные, ведомственные и региональные награды.

Завершением торжественной части стала праздничная концертная программа с участием творческих коллективов, в том числе представителей семей военнослужащих.

Справочно:

 Отряд специального назначения «Кузбасс» был создан 29 июня 2002 года. На протяжении более двух десятилетий бойцы подразделения выполняют задачи особой важности, участвуют в операциях по борьбе с терроризмом и экстремизмом, обеспечивают безопасность граждан в различных регионах страны.

 За годы службы более 40 раз кемеровские спецназовцы направлялись в командировки в зоны повышенной опасности, в том числе на Северный Кавказ. Свыше 60 бойцов отряда удостоены краповых беретов — высшего символа чести и профессионализма спецназа.

 Более 120 военнослужащих награждены государственными наградами за мужество и героизм, проявленные при выполнении служебно-боевых задач. Старший лейтенант Сергей Цветков и ефрейтор Тимур Ибрагимов — бойцы отряда «Кузбасс» — удостоены звания Героя Российской Федерации (посмертно).

 

Фото: Росгвардия

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30/06/2026
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