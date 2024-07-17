Отряд специального назначения «Кузбасс» провел экскурсию для сотрудников Следственного комитета

В областном центре состоялась встреча сотрудников следственного управления Следственного комитета России по Кемеровской области – Кузбассу с отрядом специального назначения «Кузбасс» Сибирского округа Росгвардии. Военнослужащие элитного подразделения войск правопорядка познакомили гостей со своей службой, рассказали о выдержке и дисциплине.

Офицеры Следственного комитета оказались в сердце войсковой части, где узнали об истории отряда, пронизанной духом мужества и самоотверженности. Военнослужащие поделились своим богатым опытом, рассказав об особенностях службы в спецназе, в том числе о важности подготовки и поддержания физической и психологической формы. Особое внимание было уделено и специальной военной операции, где росгвардейцы с честью выполняют задачи, защищая интересы России и ее граждан.

Во время экскурсии гостям продемонстрировали современные средства связи, навигационные приборы, беспилотные летательные аппараты и другое техническое оборудование, которое позволяет спецназу эффективно выполнять свои задачи в любой обстановке.

В завершение встречи сотрудники Следственного комитета по Кузбассу выразили свою искреннюю благодарность за гостеприимство и возможность познакомиться с работой отряда специального назначения. Они отметили, что такие встречи крайне важны для укрепления взаимодействия между разными силовыми структурами, что позволяет работать более эффективно для защиты страны и обеспечения безопасности граждан.

Фото: Росгвардия