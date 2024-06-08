Патруль Росгвардии оказал помощь пострадавшим в ДТП в Кузбассе

В Киселевске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прапорщик Сергей Дайдулин и младший сержант Максим Поляков совместно с неравнодушными гражданами оказали помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии.

Во время вечернего патрулирования улицы Краснокаменской росгвардейцы обнаружили две столкнувшиеся иномарки. До прибытия экстренных служб сотрудники Росгвардии отключили аккумулятор автомобиля для предотвращения возгорания и оказали первую помощь одному из водителей, наложив кровоостанавливающую повязку. Второго водителя удалось деблокировать и извлечь из поврежденного автомобиля благодаря прибывшим спасателям.

Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение. Убедившись, что на месте происшествия больше не требуется их помощь, сотрудники Росгвардии вернулись к выполнению своих обязанностей на маршрут патрулирования.

Фото: Росгвардия