Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Патруль Росгвардии оказал помощь пострадавшим в ДТП в Кузбассе

В Киселевске сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прапорщик Сергей Дайдулин и младший сержант Максим Поляков совместно с неравнодушными гражданами оказали помощь пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии.

Во время вечернего патрулирования улицы Краснокаменской росгвардейцы обнаружили две столкнувшиеся иномарки. До прибытия экстренных служб сотрудники Росгвардии отключили аккумулятор автомобиля для предотвращения возгорания и оказали первую помощь одному из водителей, наложив кровоостанавливающую повязку. Второго водителя удалось деблокировать и извлечь из поврежденного автомобиля благодаря прибывшим спасателям.

Пострадавшие были госпитализированы в медицинское учреждение. Убедившись, что на месте происшествия больше не требуется их помощь, сотрудники Росгвардии вернулись к выполнению своих обязанностей на маршрут патрулирования.

 

Фото: Росгвардия

Происшествия
Киселевск
kuzbassnews.ru
08/06/2024
Происшествия
Киселевск
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus