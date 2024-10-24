Перед экспортом специалисты Россельхознадзора в Кузбассе подтвердили фитосанитарную безопасность деревянных заготовок и медицинских шпателей

За 9 месяцев 2024 года инспекторы Россельхознадзора досмотрели 205 197 единиц деревянных изделий, предназначенных для отгрузки в Республику Кыргызстан. Так, фитосанитарные сертификаты были оформлены на партии с деревянными поддонами (197 шт.), комплектами деревянных заготовок для тары (25 тыс. шт.), а также донышками к деревянным яшикам (180 тыс. шт.).

Кроме того, процедуру государственного фитосанитарного контроля прошли партии медицинских шпателей (103,2 т), подготовленные для отправки в Китайскую Народную Республику.

Фитосанитарная безопасность вышеуказанной подкарантинной продукции подтверждена заключениями Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» — аккредитованного национального органа на право проведения лабораторных исследований в области карантина растений.