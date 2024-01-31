В январе 2024 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии (ГИС Меркурий), выявлены нарушения Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, полученные с использованием искусственного интеллекта.

На предприятиях таких как: МСПК "Молмилк", СХПК "Таежный", ООО "Балатон и К", ООО "Темп", ООО "Цветущий", уполномоченными лицами допущены не критические ошибки «Перемещение продукции между хозсубъектами за нелогичный период времени».

На основании вышеизложенного, уполномоченным лицам отправлены предупреждения в ФГИС Ветис. Паспорт о недопустимости нарушения обязательных требований РФ в области ветеринарии.