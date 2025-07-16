Перинатальный центр Новокузнецка дооснастили по нацпроекту «Семья»

Парк медтехники акушерского стационара №1 перинатального центра Новокузнецкой городской клинической больницы №1 имени Г.П. Курбатова пополнили шесть новых аппаратов ИВЛ и восемь реанимационных комплексов для новорожденных и недоношенных детей. Оборудование на сумму более 50 млн рублей приобретено по федеральному проекту «Охрана материнства и детства» нацпроекта «Семья», который стартовал с 2025 года по инициативе Президента России Владимира Путина.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса