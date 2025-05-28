Первая партия черешни успешно прошла фитосанитарный контроль в Кузбассе

26 мая 2025 года в Кемеровскую область — Кузбасс начала поступать сезонная черешня из Киргизии.

Так, на территорию региона была ввезена 1 партия черешни нового урожая общим объемом 2,25 т. Поскольку ягода является продукцией высокого фитосанитарного риска, то её ввоз разрешается только при наличии сопроводительного документа, выданного уполномоченным органом страны-импортера и свидетельствующего о фитосанитарном благополучии партии.

Первая партия черешни прошла контроль инспекторов Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора, а фитосанитарная безопасность подтверждена лабораторными заключениями Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».