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Первая смена детей росгвардейцев из Кузбасса отправилась отдыхать в оздоровительный лагерь

В областном центре в рамках всероссийской акции «Каникулы с Росгвардией» состоялась отправка более 30 детей военнослужащих и сотрудников войск правопорядка. В эту смену отправились дети участников СВО, из многодетных семей, а также героически погибших при исполнении служебных обязанностей росгвардейцев. Местом их отдыха стал санаторий «Энергетик», на базе которого организован развлекательно-оздоровительный лагерь.

Сотрудники Росгвардии проводили ребят на вокзал, помогли загрузить вещи и пожелали им хорошего, весёлого и активного отдыха. Детей ожидает насыщенная развлекательная программа, включающая различные творческие конкурсы, квесты и спортивные состязания. Кроме того, ребята смогут хорошо отдохнуть, провести время за просмотром мультфильмов в кинотеатре и обзавестись новыми знакомствами.

Всего за летние каникулы около 200 детей росгвардейцев проведут с пользой время в трех самых популярных оздоровительных лагерях региона. Программа отдыха направлена на создание благоприятной атмосферы для физического и творческого развития детей, а также на укрепление здоровья и формирование новых навыков.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
10/06/2024
Общество
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