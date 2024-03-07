«Первичные» вредители зерна

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу напоминает хозяйствующим субъектам, осуществляющих деятельность по экспорту зерна (в том числе хранение), о необходимости соблюдения обязательных требований к хранению зерна, выпускаемому в обращение на территории Таможенного союза и используемого для пищевых и кормовых целей.

Зерно является главным стратегическим продуктом. Ежегодно вредители запасов наносят значительный ущерб собранному урожаю. Существует два типа насекомых-вредителей зерна: первичные и вторичные вредители. Первичные питаются цельным зерно, а вторичные – дробленым или поврежденным.

Для хранящегося зерна большую угрозу представляют «первичные» вредители. Потери от «первичных вредителей» могут доходить до 30 %. Они поражают пшеницу, овес, ячмень, просо, рис, кукурузу, рожь, гречиху. Зерно, поврежденное вредителем, становится непригодным для употребления в пищу и корма животным. Зерно, в котором живут насекомые, становится более подверженным заражению другими насекомыми и заболеваниями, а также самосогреванию.

«Первичные» вредители, прогрызая семенные оболочки зерновых, легко добираются до эндосперма и образуют скрытую форму зараженности. К таким вредителям относятся зерновой точильщик, зерновая моль, рисовый и амбарный долгоносики.

Зерновой точильщик – один из самых распространенных и опасных вредителей целого зерна. Жук коричневого цвета с буроватым или темно-вишневым оттенком. Тело жука удлиненное, имеет две пары крыльев и хорошо летает при освещении. Переднеспинка вытянута и напоминает капюшон, полностью прикрывающий голову, который спереди и сбоку покрыт зубцами. Личинка белая, червеобразная, с маленькой головой. Самки зернового точильщика откладывают до 580 яиц по одному или группами на поверхность зерна или другого субстрата. Личинки могут развиваться в зерне влажностью 8%. Отродившийся жук прогрызает оболочку зерна и выходит наружу. Распространен повсеместно в средних и южных областях России.

Зерновая моль, также известная как индийская мучная моль, имеет характерную красновато-коричневую окраску с медным блеском на внешней половине крыльев. Моль претерпевает полную метаморфозу с четырьмя стадиями жизни: яйцо, личинка, куколка и взрослая особь. Личинки заражают хранящиеся зерна, крупы и другие пищевые продукты, нанося им ущерб. Личинки питаются и развиваются внутри зерен, образуя коконы, прежде чем стать взрослыми бабочками.

Рисовый долгоносик (Sitophilus oryzae) – небольшой жук, поражающий хранящиеся зерна, особенно рис. Он имеет красновато-коричневый цвет и характерную удлиненную морду. Взрослые долгоносики имеют длину около 2–3 мм и твердый экзоскелет.

Амбарный долгоносик (Sitophilus granarius) имеет цилиндрическое тело с отчетливой мордой. Обычно он имеет цвет от красновато-коричневого до черного и имеет закаленный экзоскелет. Длина взрослого долгоносика составляет от 3 до 4 мм. Характерная черта долгоносика – хоботок (ротовые органы, вытянутые в хоботок), поэтому их ещё называют зерновыми слониками. У самок хоботок дугой и более длинный, чем у самцов. Хоботками самки прогрызают зерновку, делая в ней углубление, и откладывают внутрь яйца. Личинка появляется уже через 6-9 дней и начинает поедать питательную часть зерна. Спустя 15-40 дней из куколки в своем укрытии рождается жук и выбирается из зерновки. Всего за жизнь самка откладывает от 150 до 300 яиц. В зависимости от условий за год может смениться от 2 до 3 поколений жуков. Амбарный долгоносик является древнейшим вредителем продовольственных запасов, об этом свидетельствует тот факт, что в XX веке в Египте при раскопках захоронений он был обнаружен в хранящемся зерне. На сегодняшний день он встречается во всех странах.

В борьбе с амбарными вредителями применяются два типа мер: физико-механические и химические.

К физико-механическим мерам относят сушку, вентилирование, очищение, промораживание, охлаждение. Тем самым, создаются неблагоприятные условия для насекомых – вредителей. При невозможности или нецелесообразности использования физико-механических средств борьбы применяют химические.

К химическим мерам относят обработку зернохранилищ и самого зерна химическими средствами.

За консультацией и подробной информацией следует обращаться в Управление по адресам: 655017, Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кирова, 100, стр. 1; 650051, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б; 667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Московская, 2А. Телефоны для справок – (3902) 24-44-85, (3842) 34-99-15, (39422) 5-64-02.