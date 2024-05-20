Первые партии клубники прошли фитосанитарный контроль в Кузбассе

Первая декада мая порадовала жителей Кузбасса теплым атмосферным фронтом и сочной клубникой из Киргизии и Казахстана.

Так, на территорию области из стран Таможенного союза ввезено 4 партии клубники нового урожая общим объемом 2,54 тонны. Поскольку ягода является продукцией высокого фитосанитарного риска, то её ввоз разрешается только при наличии сопроводительного документа, выданного уполномоченным органом страны-импортера и свидетельствующего о фитосанитарном благополучии партии.

Первая партия клубники ввезена в Кузбасс под контролем инспекторов территориального управления Россельхознадзора, а фитосанитарная безопасность подтверждена лабораторными заключениями Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».