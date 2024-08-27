Первые партии продовольственного гороха нового урожая под контролем Россельхознадзора отгружены из Кузбасса в Китай

Инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали фитосанитарное состояние 1 964 т продовольственного гороха, выращенного на кузбасских полях в текущем сельскохозяйственном сезоне и предназначенного для экспорта.

Пробы, отобранные специалистами ведомства с целью установления соответствия подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным требованиям Китайской Народной Республики, успешно прошли исследования в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» — карантинные для Китая объекты не выявлены.

22 августа экспортеру, подавшему заявку на оформление продукции, выдан фитосанитарный сертификат для отправки контейнерным поездом первых 76 партий продовольственного гороха урожая 2024 года.