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Первые партии продовольственного гороха нового урожая под контролем Россельхознадзора отгружены из Кузбасса в Китай

Инспекторы Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали фитосанитарное состояние 1 964 т продовольственного гороха, выращенного на кузбасских полях в текущем сельскохозяйственном сезоне и предназначенного для экспорта.

Пробы, отобранные специалистами ведомства с целью установления соответствия подкарантинной продукции карантинным фитосанитарным требованиям Китайской Народной Республики, успешно прошли исследования в Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» — карантинные для Китая объекты не выявлены.

22 августа экспортеру, подавшему заявку на оформление продукции, выдан фитосанитарный сертификат для отправки контейнерным поездом первых 76 партий продовольственного гороха урожая 2024 года.

Общество
kuzbassnews.ru
27/08/2024
Общество
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