Первый этап фестиваля «Студенческая весна 2024» состоялся в Тяжинском агропромышленном техникуме

Ребята продемонстрировали свои дарования в юмористических постановках, художественном слове и вокале, зарядив зрителей позитивом и хорошим настроением.

Директор техникума Олег Алексеевич Белинский вручил участникам заслуженные награды – благодарственные письма отдела молодежной политики, туризма и спорта администрации Тяжинского муниципального округа.

Представители местной организации Союза Молодежи Кузбасса Дарья Александровна Бабич и Алена Александровна Незнанова отметили артистичность и высокий исполнительский уровень студентов и вручили ребятам благодарственные письма.