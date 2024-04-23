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Первый этап фестиваля «Студенческая весна 2024» состоялся в Тяжинском агропромышленном техникуме

Ребята продемонстрировали свои дарования в юмористических постановках, художественном слове и вокале, зарядив зрителей позитивом и хорошим настроением.
Директор техникума Олег Алексеевич Белинский вручил участникам заслуженные награды – благодарственные письма отдела молодежной политики, туризма и спорта администрации Тяжинского муниципального округа.
Представители местной организации Союза Молодежи Кузбасса Дарья Александровна Бабич и Алена Александровна Незнанова отметили артистичность и высокий исполнительский уровень студентов и вручили ребятам благодарственные письма.

Образование
Тяжин
kuzbassnews.ru
23/04/2024
Образование
Тяжин
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