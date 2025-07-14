Певица Миа Бойка выступит в Новокузнецке на День металлурга

Директор Новокузнецкого алюминиевого завода Андрей Терентьев позвал новокузнечан на концерт известной российской певицы Миа Бойка, которую в наш город пригласил РУСАЛ.

«Для алюминщиков День металлурга – самый важный праздник. Я приглашаю всех провести его вместе с нами – посетить 19 числа - вечернюю программу», - написал он в своем телеграм-канале.

19 июля в 19:00 в Саду Алюминщиков пройдет РУСАЛ ФестивAL #ПОКОЛЕНИЕ, посвященный Дню металлурга и 25-летию компании РУСАЛ. Гостей праздника ждет насыщенная программа: выступления кавер-групп и местных коллективов, танцевальный сет от диджея Михаила Башкатова. Хэдлайнером Дня металлурга выступит певица Миа Бойка!

Вход свободный!

Начало в Саду Алюминщиков 19 июля в 19:00!

Фото: РУСАЛ