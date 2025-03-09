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Новокузнецкие врачи рекомендуют планировать беременность заранее

 Заведующая перинатальным центром Новокузнецкой городской клинической  больницы N 1 имени Г. П. Курбатова Вероника Сергеевна Гребнева приглашает население на диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья и призывает:

- К беременности нужно готовиться вдвоем – и женщине, и мужчине. Поэтому диспансеризация проводится лицам от 18 до 49 лет. 
В первую очередь, обследоваться нужно перед зачатием, чтобы выявить факторы риска и различные патологии, которые могут препятствовать наступлению беременности. 

Созревание сперматозоидов у мужчины происходит в течение 3 месяцев, поэтому воздействие различных неблагоприятных факторов в этот период, таких как, инфекции, стрессы, вредные привычки – алкоголь, курение,  может оказать отрицательное влияние на половую клетку, участвующую в зачатии.

Для женщин важно течение менструального цикла, во время которого произойдет оплодотворение. Именно в этот период негативные факторы могут оказать влияние на созревающую яйцеклетку.

Однако из-за того, что в последующие 9 месяцев здоровье малыша во многом будет зависеть от состояния маминого организма, выполнение целого ряда мероприятий необходимо произвести не менее чем за 3 месяца до зачатия, а воздействия отрицательных факторов избегать на протяжении всей беременности.

Записаться на диспансеризацию по оценке репродуктиивного здоровья прикрепоенное населеление к НГКБ N 1 может по тел. (3843) 324-365 (для мужчин), (3843) 744-890 (для женщин). 

Пресс-служба НГКБ N 1 (фото). 

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kuzbassnews.ru
09/03/2025
Здоровье
Новокузнецк
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