По инициативе кузбасских лесозаготовителей специалисты Россельхознадзора провели профилактические визиты 

С начала мая 2024 года на территории Кемеровской области — Кузбасса специалисты Россельхознадзора провели ряд профилактических визитов, инициированных лесозаготовительными организациями. Для ООО «Лес», ООО «Резерв», ИП Гекк А.В., ведущих деятельность в карантинных фитосанитарных зонах, установленных по вредителям леса, в том числе усачам р. Monochamus и уссурийскому полиграфу, в границах Ижморского, Чебулинского, Мариинского лесничеств, разъяснены требования в области государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора).

Так, в ходе состоявшихся бесед с представителями хозяйствующих субъектов освещены вопросы отнесения объектов федерального государственного контроля (надзора) в области карантина растений к соответствующим категориям риска, интенсивности проведения контрольных (надзорных) мероприятий.

Наряду с этим, проведено консультирование по порядку вывоза лесоматериалов из карантинных фитосанитарных зон и порядку проведения экспертиз в области карантина растений с целью оформления карантинных и фитосанитарных сертификатов. А также разъяснены положения «Порядка немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору об обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами».

Стоит отметить, что профилактические мероприятия направлены на повышение информированности предпринимательского сообщества о способах соблюдения обязательных требований законодательства, на стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами, а также устранение условий, причин и факторов, способных привести к их нарушению.