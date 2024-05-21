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По инициативе кузбасских лесозаготовителей специалисты Россельхознадзора провели профилактические визиты 

С начала мая 2024 года на территории Кемеровской области — Кузбасса специалисты Россельхознадзора провели ряд профилактических визитов, инициированных лесозаготовительными организациями. Для ООО «Лес», ООО «Резерв», ИП Гекк А.В., ведущих деятельность в карантинных фитосанитарных зонах, установленных по вредителям леса, в том числе усачам р. Monochamus и уссурийскому полиграфу, в границах Ижморского, Чебулинского, Мариинского лесничеств, разъяснены требования в области государственного карантинного фитосанитарного контроля (надзора). 
Так, в ходе состоявшихся бесед с представителями хозяйствующих субъектов освещены вопросы отнесения объектов федерального государственного контроля (надзора) в области карантина растений к соответствующим категориям риска, интенсивности проведения контрольных (надзорных) мероприятий.                          
Наряду с этим, проведено консультирование по порядку вывоза лесоматериалов из карантинных фитосанитарных зон и порядку проведения экспертиз в области карантина растений с целью оформления карантинных и фитосанитарных сертификатов. А также разъяснены положения «Порядка немедленного извещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору об обнаружении признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции, подкарантинных объектов карантинными объектами». 
Стоит отметить, что профилактические мероприятия направлены на повышение информированности предпринимательского сообщества о способах соблюдения обязательных требований законодательства, на стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами, а также устранение условий, причин и факторов, способных привести к их нарушению.

Общество
kuzbassnews.ru
21/05/2024
Общество
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