По материалам Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора заблокировано более 1 600 веб-ресурсов по реализации ветпрепаратов
Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора на постоянной основе проводят мониторинг сайтов, содержащих предложения по реализации лекарственных препаратов для ветеринарного применения без специального разрешения (лицензии) и предложения о розничной торговле лекарственными препаратами, реализация которых ограничена или запрещена в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».
Сложившаяся практика показала, что, как правило, речь идёт о сайтах бесплатных объявлений, где размещается информация о продаже продукции, имеющей массовый потребительских спрос.
Так, в течение 2024 года проведен анализ 2 460 веб-ресурсов, содержащих предложения о продаже лекарственных препаратов для ветеринарного применения.
Адреса интернет-сайтов были оперативно направлены в Роскомнадзор для внесения сведений в единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов, содержащих информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
В результате получено 1 606 положительных решений о блокировке. В Новосибирской области из 1 455 направленных материалов заблокировано 1 286, в Томской области – из 678 заблокировано 244, в Кемеровской области – Кузбассе – из 327 заблокировано 76 .
В большинстве случаев к продаже предлагались ветеринарные препараты без специального разрешения (лицензии) – 1 423 интернет-страницы. Кроме того, специалисты Россельхознадзора факсировали предложения о реализации ветпрепаратов, запрещенных к обороту на территории Российской Федерации (с маркировкой на иностранном языке) – 183 интернет-страницы. В остальных случаях информация была удалена владельцами добровольно.
Справочно:
Полномочия по инициированию блокировки интернет-страниц, содержащих неправомерную информацию о реализации лекарственных ветеринарных средств, были возложены на Россельхознадзор 1 сентября 2022 года. Так, к запрещенной информации относятся предложения о розничной торговле лекарственными препаратами для ветеринарного применения, в том числе дистанционным способом, розничная торговля которыми ограничена или запрещена в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2012 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (незарегистрированные препараты, контрафактные, фальсифицированные, без маркировки на русском языке) и предложения о розничной торговле лекарственными препаратами для ветеринарного применения, в том числе дистанционным способом, лицами, не имеющими лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в сфере обращения лекарственных средств для ветеринарного применения.
Специалисты Службы информируют всех субъектов обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, что применение препаратов, находящихся в гражданском обороте с нарушением требований законодательства, может способствовать возникновению серьёзных и непредвиденных нежелательных реакций у животных, представляет угрозу для их здоровья, а также снижает эффективность проведения лечебно-профилактических мероприятий.