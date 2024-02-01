По результатам мониторинга федеральных государственных информационных систем 34 декларации о соответствии требованиям ЕАЭС признаны недействительными

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в декабре 2023 по результатам контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами - наблюдение за соблюдением обязательных требований законодательства выявлены признаки нарушения при декларировании соответствия молочной продукции требованиям ЕАЭС тремя предприятиями Кемеровской области – Кузбасса, выразившееся в принятии деклараций о соответствии требованиям ЕАЭС на молочную продукцию на основании исследований фантомных лабораторий, а именно: испытательной лаборатории «Среда» Общества с ограниченной ответственностью «Открытый сертификат» и испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью «МосСтандарт» якобы осуществляющих свою деятельность по адресу г. Москва, проспект Вернадского, дом 15, комната 1 и дом 94, корпус 2.

Согласно информации, полученной от органов государственной власти, указанные лаборатории по данному адресу деятельность не осуществляют, информация о лабораториях отсутствует в Едином государственном реестре аккредитованных лиц, размещенном на сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации).

Управлением производителям молочной продукции объявлены предостережения, декларации о соответствии признаны недействительными, информация направлена в ГУ МВД России по Кемеровской области –Кузбассу и в Управление Федеральной налоговой службы.