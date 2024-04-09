По результатам отбора проб в рамках Государственного задания (пищевой мониторинг) выявлена молочная продукция не соответствующая требованиям законодательства РФ и ТР ТС

По результатам контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом, проведенного путем анализа информации в федеральных государственных информационных системах «Меркурий», «Сирано», «Росаккредитация» выявлена подконтрольная пищевая молочной продукция «Масло сливочное «Крестьянское» м.д.ж 72%, высший сорт, ГОСТ 32261-2013, производителя Кемеровской области - Кузбасса отобранной в рамках государственного задания (пищевого мониторинга) несоответствующие по показателям качества, а именно: заявленного сырья на маркировке продукции (пастеризованные сливки), обнаружено сухое молоко, что подтверждается протоколом испытаний ФГБУ «ВНИИЗЖ».

При этом исходя из информации ФГИС «Меркурий» молоко послужившее сырьем для выработки сливок, а в дальнейшем указанного масла, оформлено с нарушением в ФГИС «Меркурий» «производство продукции из нелогичного объёма сырья»

Согласно информации содержащейся в ФГИС «Россакредитация» декларация подтверждающая качество «Масла сливочного «Крестьянского» м.д.ж 72%, высший сорт, ГОСТ 32261-2013» принята предприятием с нарушением требований ТР ТС, выразившихся в отсутствии одного из заявленных протоколов исследований и в не полном объёме проведенных исследований в приложенном протоколе испытаний являющихся основанием для принятия декларации.

Управлением приняты меры: объявлено предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства РФ, уполномоченному лицу предприятия направлено предупреждения «о выявлении критической ошибки» посредством ФГИС ВетИС «Паспорт», принято Решение о признании декларации о соответствии недействительной.