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По результатам отбора проб выявлено не соответствие мясной продукции

В декабре 2023 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу проведено исследование мясной продукции производителя Кузбасса «полуфабрикаты мясные рубленные, замороженные», отобранные в рамках государственного задания. Выявлено несоответствие по показателям качества, обнаружено в составе «ДНК – крупного рогатого скота» которое не заявлено на маркировке продукции (мясо цыпленка бройлера, свинина н/ж).

В ходе дальнейшего мониторинга посредством Федеральных государственных информационных систем выявлено, что декларация о соответствии пищевой продукции требованиям технических регламентов производителем продукции оформлена с нарушением установленных требований.

Управлением производитель продукции информирован о выявлении указанных нарушений. Предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства РФ. Принято решение о прекращении действия декларации о соответствии.

 

Общество
kuzbassnews.ru
18/12/2023
Общество
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