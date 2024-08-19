По результатам проведенной по поручению Игоря Краснова проверки инвалид из Кузбасса обеспечен техническими средствами реабилитации
По поручению Генерального прокурора Российской Федерации прокуратура Кемеровской области организовала проверку соблюдения социальных прав жителя Новокузнецкого района, имеющего инвалидность 1 группы.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что мужчина обращался в орган социальной защиты с заявлением о предоставлении протезов кистей и голеней и кресла-коляски с электроприводом. Однако необходимые средства реабилитации ему предоставлены не были, что послужило основанием для обращения за помощью к Генпрокурору России.
В защиту прав инвалида прокуратура направила в суд исковое заявление к региональному отделению Фонда пенсионного и социального страхования России.
Благодаря вмешательству надзорного ведомства жителю Кузбасса не только предоставлены протезы конечностей и кресло-коляска с электроприводом, но и оказаны дополнительные меры социальной поддержки. Семья инвалида получила компенсационные выплаты на приобретение и доставку угля, а также на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Фото: Пресс-служба прокуратуры области