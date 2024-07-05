Победами завершился региональный слет поисковых объединений для юнгвардейцев

В поселке Плотниково Промышленновского округа завершился XV областной слёт поисковых объединений Кузбасса «Наследники Победы». Ученики профильных классов Росгвардии в составе поискового отряда «Железный Феликс» имени Героя Советского Союза А. Д. Епанчина стали победителями нескольких конкурсов.

Более 200 молодых поисковиков из 21 поискового отряда региона собрались в Военно-патриотическом центре «Авангард» для получения навыков в ходе проведения теоретических и практических занятий по дисциплинам образовательной программы «Школа молодого поисковика».

Юнгвардейцы получили знания по военной археологии, топографии, архивному поиску, туризму и медицине. Кроме того, воспитанники Росгвардии в роли корреспондентов поисковых отрядов учились создавать тематический контент.

По завершению слета юнгвардейцы одержали победу в конкурсе биваков, в рамках которого обустроили палаточный лагерь и приготовили полноценный обед в условиях полевой кухни. Победой воспитанников Росгвардии завершился и конкурс фотографий. А также дети стали серебряными призерами конкурса «Лучший экскурсовод музея поисковой группы».

Фото: Росгвардия