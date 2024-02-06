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Под контролем Россельхознадзора экспортировано более 3000 тонн ячменя из Кузбасса в КНР с начало года.

С начала года с территории Кузбасса  на экспорт в Китайскую Народную Республику под контролем Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу были отгружены партии ячменя урожая 2023 года  в количестве 3200 тонн.

Производитель экспортных партий ячменя, одно из крупных кузбасских сельскохозяйственных предприятий ООО «Усть-Сертинское». В летний период 2023 года посевы ячменя и складские помещения общества обследованы лабораторией ФГБУ «ВНИИЗЖ» - с целью установления наличия карантинных вредных организмов для КНР, характерных для ячменя, карантинных объектов  не обнаружено. Также в помещениях, предназначенных для хранения экспортируемого ячменя проведены процедуры по карантинному фитосанитарному обеззараживанию.

Отобранные инспектором Управления Россельхознадзора пробы экспортных партий зерна направлены для проведения лабораторных исследований в Кемеровский филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам лабораторных испытаний, все партии соответствовали фитосанитарным требованиям КНР.

На основании фитосанитарных заключений ФГБУ «ВНИИЗЖ» на продукцию растительного происхождения Управлением Россельхознадзора  по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу  оформлено и выдано 124 фитосанитарных сертификата.

Общество
kuzbassnews.ru
06/02/2024
Общество
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