Под контролем Россельхознадзора из Кузбасса экспортировано порядка 23 тысяч кубометров лесоматериалов

С января по апрель 2026 года инспекторами Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора досмотрено 22,8 тыс. куб. м лесоматериалов, подготовленных для экспорта из Кузбасса.

Основной объем — 16 тыс. куб. м — экспортирован в Китай. Также пиломатериал был вывезен из Кузбасса в Вьетнам – 4 тыс. куб. м, Таджикистан – 2,3 тыс. куб. м, а также в Киргизию, Казахстан, Узбекистан.

В ходе проведения мероприятий по установлению карантинного фитосанитарного состояния продукции, предназначенной для отправки на экспорт, были отобраны пробы лесопродукции и переданы в аккредитованную лабораторию Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам исследований подтверждено фитосанитарное благополучие и соответствие партий древесины требованиям стран-импортеров.

Всего с начала 2026 года на отгруженную подкарантинную продукцию ведомством выдано 606 фитосанитарных сертификатов.

kuzbassnews.ru
18/05/2026
