За десять месяцев 2025 года с территории Кузбасса под контролем специалистов Россельхознадзора отгружено 67,3 тыс. куб. м лесоматериала, из которых преобладающий объем предназначался на экспорт.

Так, ведомством оформлено 1 936 фитосанитарных сертификатов для отправки из региона за рубеж. Главными получателем кемеровской лесопродукции стал Китай, куда отгружено 74,5% объема. Кроме того, география экспорта была представлена Таджикистаном (19,5%), Вьетнамом (4,4 %), Киргизией (0,6%), Беларусью (0,5%), Казахстаном (0,3 %). А также незначительное количество лесопродукции было отгружено в Узбекистан, Монголию и Польшу (0,2%).

При подготовке к экспорту процедуру сертификации для подтверждения фитосанитарного благополучия прошли все партии лесопродукции. Исследования проводились на базе подведомственного Россельхознадзору Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Следует добавить, что для внутрироссийских перевозок специалисты ведомства оформили 1 332 карантинных сертификата на 3,6 тыс. куб. м лесоматериала, вывезенного с территории Кузбасса в другие регионы.