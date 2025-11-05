Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Под контролем Россельхознадзора из Кузбасса в Китай отправлено более 800 т медицинских шпателей из берёзы

23 и 29 октября 2025 года в Кузбассе инспектор Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформил разрешительные сопроводительные документы на отгрузку автомобильным транспортом в китайскую провинцию Шаньдун Цзинин 46 т медицинских шпателей из берёзы. Таким образом, подготовленные к экспорту новые партии увеличили в текущем году общий объем отгрузок данной позиции до 843,2 т.

При досмотре подкарантинной продукции инспектор ведомства не выявил нарушений законодательства в области карантина растений, подтвердив соблюдение кузбасским предприятием требований страны-импортера. Фитосанитарная безопасность груза подтверждена заключениями Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» — аккредитованного национального органа на право проведения лабораторных исследований в области карантина растений.

Стоит отметить, что производимые в регионе медицинские шпатели из берёзы пользуются в Поднебесной большим спросом. Для сравнения, в 2024 году объем экспорта составил почти 1,1 тыс. т.

Общество
kuzbassnews.ru
05/11/2025
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus