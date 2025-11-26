Под контролем Россельхознадзора кемеровское предприятие экспортировало в Гонконг консервированные панты северного оленя

17 ноября 2025 года партия консервированных пантов северного оленя, предназначенная для отгрузки из Кузбасса в Гонконг, была досмотрена специалистами Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и Гонконга.

В настоящее время грузополучатель подтвердил получение двух тонн особого груза.

Стоит отметить, что партия продукции успешно прошла исследования на радионуклиды в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ» и была признана соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра.

На продукцию был оформлен экспортный ветеринарный сертификат формы 5f. Экспорт в Гонконг состоялся с предприятия Кемеровской области — Кузбасса по предварительно оформленной заявке в системе eCert.