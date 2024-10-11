Под контролем Россельхознадзора кемеровское предприятие экспортировало в Китай сухие рога северного оленя и марала

Первая в 2024 году партия сухих окостенелых рогов северного оленя, предназначенная для отгрузки из Кузбасса в Китай, была досмотрена специалистами Россельхознадзора на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации еще в июле. В настоящее время грузополучатель подтвердил получение 16,85 т особого груза.

Кроме того, в конце сентября в Кемерово ведомством проконтролирована экспортная партия сухих окостенелых рогов марала в объеме 10,5 т, подготовленная для отправки в Китай.

Стоит отметить, что обе партии продукции успешно прошли исследования на радионуклиды в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» и были признаны соответствующими ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра.

В каждом случае на продукцию были оформлены экспортные ветеринарные сертификаты формы 5f и ветеринарные сертификаты установленной формы для Китая. Экспорт в Поднебесную состоялся с предприятия Кемеровской области — Кузбасса с предварительно оформленной заявкой в системе eCert.

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора отмечают, что окостеневшие рога северных оленей и марала высоко ценятся в качестве материала для изготовления сувениров — оригинальных вешалок, стульев, торшеров, светильников, подставок для ручек и карандашей, ножей для разрезания бумаги, брелоков, бус, шашек, шахмат, четок и других изделий. При этом у животных, сбрасывающих по физиологическим причинам такой ценный материал, взамен прежних рогов вырастают новые.