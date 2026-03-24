Под контролем Россельхознадзора в Кыргызстан отгружены новые партии кузбасской пшеницы

20 марта 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 9 фитосанитарных сертификатов на партии пшеницы, выращенной на территории Топкинского муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса и подготовленной для отправки в Республику Кыргызстан.

Под контролем ведомства погрузка экспортных партий пшеницы, предназначенной на пищевые цели, производилась в железнодорожные вагоны. Общий вес партий составил 630 т.

Продукция подготовлена в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».