Под контролем Управления Россельхознадзора на территорию Кузбасса в феврале ввезено более 700 т подкарантинной продукции

В феврале 2024 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу при ввозе на территорию Кузбасса проконтролировано 727 т подкарантинной продукции и 412 штук древесного упаковочного материала, что на 30% меньше, чем импортировано подкарантинной продукции в сравнении с аналогичным периодом 2023 года (1040,832 т и 200 шт. древесного упаковочного материала).

Большая часть плодоовощной продукции -518 т. ввезена из Республики Казахстан. Основной ассортимент лук репчатый – 401 т, морковь – 42 т, капуста – 35,55 т, томат – 33 т, редька – 6,8 т. Кроме того, из Казахстана ввезено 60 т семян подсолнечника продовольственного.

Из Киргизии в Кузбасс экспортировано 20 тонн подкарантинной продукции, ими оказались капуста – 17,3 т, редька – 1,4 т, морковь – 1,3 т.

Кроме этого, из Франции в Кузбасс импортировано 126 т лука севка.

За прошедший период на подкарантинную продукцию выдано 33 акта карантинного фитосанитарного контроля. При проведении досмотров, карантинных объектов в ввозимой подкарантинной продукции не выявлено.