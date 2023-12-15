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Под контролем Управления Россельхознадзора на территорию Кузбасса в ноябре 2023 года ввезено более 580 т плодоовощной продукции

В ноябре 2023 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу при ввозе на территорию Кузбасса проконтролировано 588,6 т подкарантинной продукции, 20 тыс.шт саженцев роз и 362 штук древесного упаковочного материала. Импорт подкарантинной продукции в ноябре 2023 года снизился в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года.

Большая часть подкарантинной продукции ввезена из Республики Казахстан 580,7 т, основной ассортимент это лук репчатый 455,8 т, томаты 42 т., картофель 20 т.

Из Киргизии в Кузбасс экспортировано 7,8 т подкарантинной продукции и 20000 штук саженцев роз.

За прошедший период на подкарантинную продукцию выдано 34 акта карантинного фитосанитарного контроля. При проведении досмотров, карантинных объектов ввозимой подкарантинной продукции не выявлено.

Общество
kuzbassnews.ru
15/12/2023
Общество
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