Под контролем Управления Россельхознадзора на территорию Кузбасса в январе 2024 года ввезено более 380 т плодоовощной продукции

В январе 2024 года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу при ввозе на территорию Кузбасса проконтролировано 381,32 т подкарантинной продукции и 320 штук древесного упаковочного материала, что практически в два раза меньше, чем импортировано подкарантинной продукции в сравнении с аналогичным периодом 2023 года (850,8 т и 289 шт. древесного упаковочного материала).

Из Республики Казахстан ввезен весь упаковочный материал и большая часть плодоовощной продукции 300,32 т. Основной ассортимент лук репчатый – 229,5 т, томат – 33 т, капуста – 18,2 т, яблоки 16,2 т. Кроме того, из Казахстана ввезено 60 т семян подсолнечника.

Впервые в январе из Франции в Кузбасс импортировано 21 т лука севка.

За прошедший период на подкарантинную продукцию выдано 42 актов карантинного фитосанитарного контроля. При проведении досмотров, карантинных объектов в ввозимой подкарантинной продукции не выявлено.