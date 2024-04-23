С начала текущего года должностными лицами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу при ввозе на территорию области проконтролировано 1,69 тыс. т подкарантинной продукции и 1576 штук древесного упаковочного материала. Импорт подкарантинной продукции уменьшился на 51% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года (3,3 тыс. т и 739 шт. древесного упаковочного материала).

Из Республики Казахстан ввезена большая часть плодоовощной продукции 1,1 тыс. т. Основной ассортимент лук репчатый – 1 тыс. т, томат – 0,09 тыс.т, капуста – 0,66 тыс. т, морковь – 0,1 тыс.т. Кроме того, из Казахстана ввезено 0,12 тыс.т семян подсолнечника продовольственного.

Из Киргизии экспортировано 93,2 тонн подкарантинной продукции (морковь – 51,5 т, томат – 19 т, капуста – 17,3 т, редька – 5,4 т,).

Из Франции ввезено 168 т посадочного материала (лук севок), для реализации через торговые сети и посадки гражданами в личных подсобных хозяйствах.

На подкарантинную продукцию выдан 74 акта карантинного фитосанитарного контроля. При проведении досмотров, карантинных объектов в ввозимой подкарантинной продукции не выявлено.