«Под предлогом поиграть в компьютер»: в Кузбассе суд заключил под стражу обвиняемого в покушении на изнасилование 11-летней девочки

Мариинский городской суд Кемеровской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении 24-летнего жителя Кузбасса, обвиняемого в преступлениях сексуального характера в отношении 11-летней девочки.

Накануне 24-летний обвиняемый под предлогом поиграть в компьютерные игры заманил к себе домой 11-летнюю девочку. Там он совершил в отношении ребёнка насильственные действия сексуального характера, после чего пытался изнасиловать. Крики потерпевшей услышала её мать, войдя в дом, где проживал обвиняемый. Именно она пресекла преступные действия злоумышленника и сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

Подозреваемый был задержан, ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений сексуальной направленности против половой неприкосновенности лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. При этом стало известно, что обвиняемый уже имеет судимость за совершённое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

При рассмотрении ходатайства следственных органов об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу суд помимо прочего учёл, что он обвиняется в совершении особо тяжких преступлений, наказанием за совершение которых является лишение свободы на срок от 15 до 20 лет. Учёл суд и то, что преступление он совершил в период нахождения под административным надзором после отбытия наказания за преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетнего.

В результате суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд