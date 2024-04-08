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Подготовка семян к посеву в домашних условиях.

Что тут сложного, бери и сей, говорят опытные дачники! Но не все так просто как кажется. Некоторые семена нужно дополнительно обработать перед посевом. К основным способам обработки семенного материала в домашних условиях перед посевом относится: замачивание, скарификация, стратификация, прогревание. Специалисты Россельхознадзора разъясняют особенности каждого способа отдельно.

Замачивание семенного материала производят, для того чтобы активизировать процессы роста – пробудить семена. Верхний плотный слой у семян размягчится, и ростки появятся гораздо быстрее. Суть способа в том, что происходит выдерживание семян в жидкости (обычная вода или с добавлением стимулирующих препаратов) на протяжении определенного времени. Семена для которых подходит способ: перцы, томатов, баклажаны, горох, фасоль, арбуз, дыня, тыква, кабачок, огурцы, бобы.

Скарификация семенного материала — метод, при котором проводится искусственное разрушение оболочки, отличающейся высокой прочностью и влагоустойчивостью. В домашних условиях можно провести скарификацию – смешать крупный речной прокаленный песок с семенами в пакете, затем встряхивать пакет на протяжении 5 минут. Используется для семян следующих культур: рябина, шиповник, кизил, боярышник.

Охлаждение семян при температуре минус 3 – 50С называется стратификация.                        Это имитация зимы для последующего пробуждению процессов роста в семенном материале,                 т. е. имитация природных условий для ускорения прорастания. Семена всхожесть которых улучшиться и растения станут более устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям: жимолость, земляника, лаванда, туя, дельфиниум, древовидный пион, барбарис, морковь, капуста, петрушка, свекла.

При прогревании семена, предназначенные для проращивания, прогревают в открытой посуде в течение недели при температуре 30 – 400С. Это улучшит их всхожесть и обеспечит более обильное плодоношение. Способ подходит для семян следующих культур: тыква, арбуз, кабачок, огурец, дыня, морковь, петрушка.

Семена купленные в магазине могут быть уже обработаны производителем. Данная информация должна быть указана на упаковке. В таком случае дополнительные мероприятия по подготовке семян не требуются.

Качественные, правильно подготовленные семена это и есть одна из главных составляющих богатого урожая!

Для получения консультаций по вопросам связанным с посевным материалом Вы можете обращаться в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по телефону в Кузбассе: 8(3842) 36-15-80; в Республике Хакасия 8(3902) 22-55-73; в Республике     Тыва 8(39422)6-65-79.

Общество
kuzbassnews.ru
08/04/2024
Общество
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