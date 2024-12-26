Подкарантинная продукция с «сибирским характером» отгружена из Новосибирской, Томской и Кемеровской областей в 15 стран
Сибирские регионы отличаются значительными запасами природных ресурсов, а жители — умением их добывать, обрабатывать и создавать из них продукцию с поистине «сибирским характером», которая пользуется широким спросом, в том числе и за рубежом.
Для этого при подготовке к экспорту товары растительного происхождения проходят процедуру подтверждения фитосанитарной безопасности в подведомственных Россельхознадзору аккредитованных учреждениях — филиалах ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Новосибирске и Кемерово, а также Томском филиале ФГБУ «ВНИИКР».
С начала 2024 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили фитосанитарные сертификаты на экспортные партии для отгрузки в 15 стран.
Так, партии с кедровым орехом экспортированы с территории трех подведомственных регионов в объеме 330 т – 61 т из Новосибирской области в Германию, Республики Казахстан и Беларусь, 75 т из Кемеровской области – Кузбасса в Германию и 194 т из Томской области в Чехию, Китай, Латвию, Турцию, Республики Казахстан и Беларусь, а также в ОАЭ, Сербию и Армению.
Кроме того, из Новосибирской области отправлено 84 бондарных изделия и 86 кг декоративных изделий из кедра для получателей из Казахстана и Азербайджана, 196 кг жмыха и 217 кг масла кедрового в Китай, а также 60,5 т сушеных лекарственных растений (корень солодки, толокнянка, пижма, трава зверобоя, бессмертник, листья брусники, хвощ и другие) в Республики Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, а также в Китай, США и Японию.
В свою очередь, Томская область экспортировала 8 т изделий из бересты в Германию.