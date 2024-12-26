Подкарантинная продукция с «сибирским характером» отгружена из Новосибирской, Томской и Кемеровской областей в 15 стран

Сибирские регионы отличаются значительными запасами природных ресурсов, а жители — умением их добывать, обрабатывать и создавать из них продукцию с поистине «сибирским характером», которая пользуется широким спросом, в том числе и за рубежом.

Для этого при подготовке к экспорту товары растительного происхождения проходят процедуру подтверждения фитосанитарной безопасности в подведомственных Россельхознадзору аккредитованных учреждениях — филиалах ФГБУ «ВНИИЗЖ» в Новосибирске и Кемерово, а также Томском филиале ФГБУ «ВНИИКР».

С начала 2024 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили фитосанитарные сертификаты на экспортные партии для отгрузки в 15 стран.