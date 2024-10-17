Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Подростки из Тяжинского округа побывали на экскурсии в Тисульской ДХШ № 14

Гостям рассказали, что с 2009 года детская художественная школа носит имя дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта Алексея Архиповича Леонова.
Воспитанники Тяжинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и дети участников специальной военной операции познакомились с уникальными экспонатами музея художественной школы. В его экспозициях хранятся акварельные краски, которые Алексей Архипович брал на борт космического корабля «Восход-2», в свой первый полет. Также здесь можно увидеть подаренные юным художникам палитру, кисти и холст из мастерской легендарного космонавта.
Ребята побывали в классе клуба «Подсолнушек», где занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Гости оставили свои автографы на баннере «Леоновских и Гагаринских отрядов Кузбасса», рядом с автографом российского космонавта Александра Ивановича Лазуткина. Потом ребята раскрашивали открытки, на которых изображен образ Алексея Леонова.
В рамках проведения выездных профориентационных мероприятий поездка организована Тяжинским филиалом государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Кемеровской области – Кузбассу, центром занятости населения Тяжинского округа и УСЗН Тисульского муниципального округа.
Фото: ДХШ №14 имени А.А Леонова

Культура
Образование
Тисуль
Тяжин
kuzbassnews.ru
17/10/2024
Культура
Образование
Тисуль
Тяжин
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus