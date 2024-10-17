Подростки из Тяжинского округа побывали на экскурсии в Тисульской ДХШ № 14

Гостям рассказали, что с 2009 года детская художественная школа носит имя дважды Героя Советского Союза летчика-космонавта Алексея Архиповича Леонова.

Воспитанники Тяжинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних и дети участников специальной военной операции познакомились с уникальными экспонатами музея художественной школы. В его экспозициях хранятся акварельные краски, которые Алексей Архипович брал на борт космического корабля «Восход-2», в свой первый полет. Также здесь можно увидеть подаренные юным художникам палитру, кисти и холст из мастерской легендарного космонавта.

Ребята побывали в классе клуба «Подсолнушек», где занимаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Гости оставили свои автографы на баннере «Леоновских и Гагаринских отрядов Кузбасса», рядом с автографом российского космонавта Александра Ивановича Лазуткина. Потом ребята раскрашивали открытки, на которых изображен образ Алексея Леонова.

В рамках проведения выездных профориентационных мероприятий поездка организована Тяжинским филиалом государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Кемеровской области – Кузбассу, центром занятости населения Тяжинского округа и УСЗН Тисульского муниципального округа.

Фото: ДХШ №14 имени А.А Леонова