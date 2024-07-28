Подсудимому, утверждавшему, что он не избивал женщину, а только превысил пределы необходимой обороны, назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы

Подсудимый в судебном заседании свою вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал частично, пояснив, что он признаёт то, что он нанёс удары потерпевшей, причинив ей телесные повреждения, однако с квалификацией его действий по ч. 1 ст. 111 УК РФ он не согласен, считает, что его действия должны быть квалифицированы по ч. 1 ст. 114 УК РФ, поскольку телесные повреждения он причинил потерпевшей в результате превышения пределов необходимой обороны после того, как потерпевшая нанесла ему один удар по голове.

Показал, что он находился в гостях у потерпевшей, они распивали спиртное, в какой-то момент он обнаружил, что его телефон отсутствует в том месте, где он его оставлял, он пытался найти телефон, но не смог.

Поскольку в доме были только он и его знакомая, он подумал, что телефон украден ею, сказал, что обратится в полицию, однако женщина никак на это не отреагировала.

В этот момент они находились в кухне, когда женщина ударила его чем-то в область лба, он почувствовал боль, потекла кровь.

От полученного удара он упал, после чего встал, чтобы защитить себя и остановить знакомую от «её преступных действий, а также для её задержания». Он нанес ей около 5 ударов в область лица, вследствие чего она упала и потеряла сознание. Как пояснил подсудимый, что он прекратил наносить удары только после того, как убедился, что ему ничего не угрожает – «не было цели причинить потерпевшей физические повреждения, была лишь цель остановить её преступные деяния и задержать её, а также защитить свое здоровье».

Потерпевшая предполагает, конфликт возник из-за ревности, но точной причины не знает.

Пояснила также, что ранее между ней и подсудимым происходили конфликты, он уже был осужден за причинение ей телесных повреждений в марте-апреле 2023 года, когда нанёс ей удар ножом в горло. Обстоятельства конфликта были такими же, как и в данном случае - подсудимый выпивал спиртное, а потом подошёл к ней и ударил ножом.

Судом данный гражданин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, и ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы.

На основании ч. 5 ст. 74 УК РФ отменить условное осуждение по приговору Берёзовского городского суда Кемеровской области от 19.10.2021.

На основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по настоящему приговору, частично присоединить неотбытую часть наказания, назначенного приговором Берёзовского городского суда Кемеровской области от 19.10.2021, назначить окончательное наказание подсудимому в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

Фото: Березовский городской суд