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Подведены итоги региональных отборочных туров фестиваля-конкурса «Танцуй, Сибирь!»

В них участвовали 4098 юных артистов из 28 муниципальных образований региона. В рамках Всероссийского детского фестиваля-конкурса хореографических коллективов «Танцуй, Сибирь!» на сцене Дома культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский выступили хореографические коллективы севера Кузбасса из Мариинского, Тисульского и Тяжинского муниципальных округов.
В номинации «Эстрадный танец» хореографические коллективы «Горошины» и «Карамель» Тяжинского центра национальных культур (руководитель Татьяна Юрьевна Митина) по итогам региональных отборочных туров награждены дипломами I и II степени.
Победители отборочных туров получат возможность представить Кузбасс на всероссийском этапе конкурса, который состоится с 25 по 27 марта в городе Кемерово. Финалом танцевального марафона станет праздничный гала-концерт в филармонии Кузбасса имени Б. Т. Штоколова.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности

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kuzbassnews.ru
12/03/2025
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