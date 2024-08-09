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Подведомственные Россельхознадзору Новосибирский и Кемеровский филиалы ФГБУ «ВНИИЗЖ» приступили к государственному мониторингу зерна

С 1 июля 2024 года в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.02.2022 №176 «Об осуществлении государственного мониторинга зерна» в регионах стартовали мероприятия, обеспечивающие проведение исследований качества зерна нового урожая. В текущем году данная работа проводится исключительно в отношении пшеницы.

В Новосибирской и Кемеровской областях во исполнение Плана осуществления мониторинга зерна в 2024 году, утвержденного Минсельхозом России, к проведению мониторинга пшеницы уже приступили сотрудники региональных филиалов ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Так, 3 и 7 августа в хозяйствах Яшкинского муниципального округа, отобраны первые из 2 289 проб. Объем исследований, запланированных к проведению на базе Кемеровского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», составит 43,5 тысячи.

5 и 6 августа аналогичные выезды состоялись и в Новосибирской области, где на территории Искитимского и Маслянинского районов отобраны первые из 3 349 проб. Объем исследований, запланированных к проведению на базе Новосибирского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ», составит более 63,5 тысяч.

Проводимый в качестве государственной работы и в рамках государственного задания анализ потребительских свойств зерна является для товаропроизводителей бесплатным, а их результаты в обязательном порядке будут отражены в системе ФГИС «Зерно». Такие меры, принимаемые на федеральном уровне, являются фундаментальными в решении задачи по обеспечению продовольственной безопасности, и в перспективе позволят снизить риски для работы российского бизнеса как на внутреннем рынке зерна, так и при экспортных операциях.

Общество
kuzbassnews.ru
09/08/2024
Общество
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