Погашение СДИЗ во ФГИС «Зерно» — обязательно для всех участников оборота зерновой продукции

В настоящее время все мероприятия, связанные с ввозом (вывозом) на территорию Российской Федерации, перемещением, перевозкой, приемкой, отгрузкой, реализацией, приобретением зерна и продуктов его переработки, сопровождаются внесением сведений в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна — ФГИС «Зерно». На каждую партию зерна в данной системе оформляется сопроводительный документ по идентификации зерна – СДИЗ, в котором содержится информация о номере партии зерна, дате её формирования, массе, назначении, потребительских свойствах, реквизитах документа о безопасности и др. Собственник зерна сначала формирует партию зерна в системе, а потом оформляет СДИЗ на реализацию зерна. Покупатель зерна погашает СДИЗ и становится новым владельцем зерна, после чего партия отражается на его балансе.

Обязанность нового собственника зерна (покупателя) своевременно осуществлять погашение СДИЗ во ФГИС «Зерно» закреплена постановлением Правительства РФ от 09.10.2021 г. №1721. Вместе с тем, специалисты Россельхознадзора регулярно фиксируют в системе непогашенные СДИЗы со статусом «оформлен». При этом, как правило, не осуществляют гашение СДИЗов субъекты малого предпринимательства. Но в этом списке есть и крупные компании, ответственные лица которых зачастую не знают, что в «Перечень видов продукции, являющихся объектами Федерального государственного контроля в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки» (утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 №1079) входят не только пшеница, овес, горох и гречиха, но и такая продукция, как маш, чечевица, арахис, горчица, кунжут, подсолнечник и т.д. Гасить СДИЗы должны как предприниматели, осуществляющие дальнейший оборот зерновой продукции, так и конечные её покупатели, к которым относятся пекарни, магазины, булочные.

На сегодняшний день штрафы за не погашение СДИЗ во ФГИС «Зерно» не предусмотрены, тем не менее это нарушает «Правила оформления товаросопроводительного документа на партию зерна или партию продуктов переработки зерна в федеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна» и является основанием для объявления в адрес хозяйствующих субъектов предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.