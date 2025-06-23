Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Показ фильма «Чекаго» в арт-пространстве «Под мостом»

24 июня в 21:00 в арт-пространстве «Под мостом» со стороны парка «Антошка» пройдет показ художественного фильма «Чекаго» (18+).

В целях привлечения внимания общества к проблемам наркомании и наркопреступности на территории Российской Федерации проводится комплекс мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Для формирования у молодежи антинаркотического мировоззрения была выбрана отечественная кинолента «Чекаго». Остросюжетная картина посвящена молодому музыканту, карьера которого не задалась, потому он соглашается на перевозку сумки с запрещенными законом веществами. Так желание легкого заработка приводит юношу в круговорот трагических событий. Картина снята дебютантами в республике Хакасия и отмечена несколькими фестивальными наградами.

Показ на уличной площадке пройдет совместно с управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу. Вход свободный.

Информация об акции по номеру 36-43-69.

 

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу

Культура
Кемерово
kuzbassnews.ru
23/06/2025
Культура
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus