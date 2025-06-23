Показ фильма «Чекаго» в арт-пространстве «Под мостом»

24 июня в 21:00 в арт-пространстве «Под мостом» со стороны парка «Антошка» пройдет показ художественного фильма «Чекаго» (18+).

В целях привлечения внимания общества к проблемам наркомании и наркопреступности на территории Российской Федерации проводится комплекс мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

Для формирования у молодежи антинаркотического мировоззрения была выбрана отечественная кинолента «Чекаго». Остросюжетная картина посвящена молодому музыканту, карьера которого не задалась, потому он соглашается на перевозку сумки с запрещенными законом веществами. Так желание легкого заработка приводит юношу в круговорот трагических событий. Картина снята дебютантами в республике Хакасия и отмечена несколькими фестивальными наградами.

Показ на уличной площадке пройдет совместно с управлением по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу. Вход свободный.

Информация об акции по номеру 36-43-69.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу