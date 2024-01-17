Покупать семена только у проверенных продавцов, рекомендуют специалисты Россельхознадзора

С наступившим новым годом наступил и новый сезон у садоводов-огородников, которые уже в поисках семян и гибридов овощных культур для посева на рассаду. Полки в магазинах и каталоги интернет-магазинов заполняются свежим ассортиментом семян.

В последнее время появилось очень много компаний, которые занимаются расфасовкой и реализацией семян. К сожалению, далеко не каждая из них продает нам качественный продукт – есть и те, которые реализуют семена сомнительного качества. Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу рекомендует покупателю выбирать семена лучше в специализированных магазинах, дорожащих своей репутацией, в которых продавцы при необходимости могут проконсультировать по интересующим вас вопросам.

При покупке семян, внимательно ознакомьтесь с маркировкой пакетиков с семенами, на которых должна содержаться следующая информация регламентированная законодательством:

- ботаническое наименование сельскохозяйственного растения на русском и латинском языках;

- наименование сорта или гибрида сельскохозяйственного растения;

- сведения о производителе семян сельскохозяйственных растений и (или) импортере семян сельскохозяйственных растений (при наличии);

- номер партии семян сельскохозяйственных растений;

- дата упаковки (месяц, год) семян сельскохозяйственных растений;

- масса (в граммах) или количество (в штуках) семян сельскохозяйственных растений;

- наименование химического или биологического препарата (если семена сельскохозяйственных растений обработаны химическими или биологическими препаратами).

Также законодательством о семеноводстве закреплено районирование семян, так как на территории нашей большой страны разные климатические условия. Сорта, рекомендованные для выращивания в южных регионах, не дадут желаемый урожай в Сибири с достаточно суровым, континентальным климатом.

Специалисты Управления Россельхознадзора обращают внимание садоводов-огородников, что семена каждой культуры без потери посевных качеств (всхожести, влажности, энергии прорастания и пр.) могут храниться не больше определенного срока, например: томат, капуста, редис, свекла – 4-5 лет, лук репчатый – 2-3 года, морковь – 2-4 года, баклажаны – 2-4 года. Особенно чувствительны к сроку хранения семена баклажанов и перцев – уже на второй год всхожесть у них падает на 40%, их лучше не хранить, покупать каждый год свежие. А томаты сохраняют хорошую всхожесть до 10 лет (но все равно теряют энергию прорастания).

Для получения консультаций по вопросам соблюдения законодательства РФ, возникающим при производстве, хранении, транспортировке и реализации семян сельскохозяйственных растений Вы можете обращаться в отдел фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу по телефону: 8 (3842) 36-15-80.