Получи деньги за трудоустройство друга: просто приведи его в ООО Энергетик-92

Три четверти россиян ищут работу через знакомых - об этом давно говорят многие авторитетные социологические службы. Чаще всего трудоустройство происходит по рекомендациям друзей, знакомых и родственников, уже работающих в стабильной солидной фирме. Такой подход экономит время кадровой службе, поскольку позволяют получить информацию о сильных сторонах кандидата, его достижениях и опыте работы и сделать более обоснованный выбор при рассмотрении кандидатур. Пришедшие по рекомендации соискатели проходят собеседования с пониманием того, чем они будут заниматься - обо всем им расскажет тот, кто дает рекомендацию .

Кроме того, это помогает удерживать новых сотрудников, которые с большей вероятностью останутся в команде до тех пор, пока в компании работают рекомендовавшие их друзья, знакомые или родственники. И трудиться они будут добросовестно, чтобы не подвести рекомендателей.

Система рекомендаций известна много десятилетий. Рыночные отношения модернизировали ее. Если рекомендатели получат премию от компании за каждого успешно трудоустроенного работника, то будут стремиться выбрать из своего круга настоящих профессионалов. А поскольку размер вознаграждения зависит от успешности работы новичка, то рекомендатели заинтересованы помогать другу быстрее освоиться на рабочем месте.

Такой подход на практике успешно применяют крупные работодатели в отношении специалистов как с высшим, так и средним профессиональным образованием.

Опыт ведущих работодателей

«Биннофарм Групп» за два года реализации программы «Приведи друга» закрыла таким образом 10–12% вакансий в департаменте продаж и порядка 5% вакансий на производстве. При этом 98% привлеченных сотрудников остались работать в компании, а рекомендатели получали вознаграждение двумя платежами: первая часть, когда привлеченный работник трудоустроился, а вторая часть - по итогам испытательного срока.

АвтоВАЗ после того, как запустил акцию «Приведи друга», пообещал рекомендателям от 5 до 15 тысяч рублей. Первая часть вознаграждения в размере пяти тысяч рублей выплачивается, когда рекомендованный официально трудоустроится, а вторая от пяти до десяти тысяч рублей — после того, как новый сотрудник отработает на предприятии минимум 90 дней.

Аналогичная программа действует в Подмосковье для медиков, в Мострансавто – для водителей автобусов. В Мострансавто рекомендателю заплатят 20 тысяч рублей, у медиков вознаграждения выше – от 30 до 50 тысяч рублей. Сообщается, что программа «Приведи друга» помогла найти свыше 350 водителей в Мострансавто, а премия в размере 10 тысяч рублей уже была выплачена 136 работникам Мострансавто.

Действует реферальная программа и для сотрудников ОАО «РЖД»: если рекомендованный на должность машиниста или помощника машиниста проработает не менее шести месяцев, то рекомендатель получит вознаграждение в размере десяти тысяч рублей.

Клиенты - лучшие рекомендатели

Существующие реферальные программы трудоустройства недостаточно гибкие, - считает Виталий Абильсафимов, директор саратовской компании ООО «ЭНЕРГЕТИК-92». - У наших сотрудников, особенно у работающих на объектах Крайнего Севера, зачастую нет времени заниматься таким рекрутингом. Зато у нас есть много клиентов, которые ценят нашу компанию как надежного подрядчика на проектных и строительно-монтажных работах любой сложности. Это, в частности, МУПП Саратовводоканал, ПАО “Т плюс”, ПАО “Саратовский нефтеперабатывающий завод”. Поэтому мы приглашаем участвовать в реферальной программе сотрудников наших постоянных клиентов. Срабатывает обычная житейская логика: если вам профессионал сделал, например, ремонт, вы знакомым наверняка порекомендуете этого подрядчика. А если знакомый ищет работу в команде профессионалов, вы посоветуете ему устроиться к этому подрядчику, разве нет?

Кроме того, в известных реферальных программах размер и порядок вознаграждения вызывает вопросы. Пять тысяч за рекомендацию помощника машиниста или 20 тысяч за водителя автобуса - это, может быть, и нормально. Но мы готовы платить больше, если новичок покажет себя отличным профессионалом.

Как известно, на рынке труда дефицит высококвалифицированных работников. Откуда взяться такому количеству “золотых” рук и голов?

Мы открыты для студентов выпускных курсов. Если у выпускника есть требуемые компетенции, но нет опыта, мы поможем этот опыт получить, с первых дней охватив их системой наставничества со стороны опытных высококвалифицированных специалистов. Если потенциал молодого человека высок, дадим возможность пройти обучение за счет компании на дополнительных курсах.

А много ли вакансий в Саратовской области?

ООО «ЭНЕРГЕТИК-92» реализует большие проекты крупных заказчиков по строительству технически сложных объектов не только в Саратовской области, поэтому инженерные и рабочие вакансии есть и будут всегда, уверен Виталий Абильсафимов. Сейчас у нас открыты вакансии сметчиков, инженеров-проектировщиков, монтажников.

Представление о масштабах проектов может дать пример нашей работы в Новом Уренгое. В северной части города, который называют газовой столицей России, строится котельная, которая обеспечит теплом несколько новых объектов. Она станет самой мощной за последние 30 лет. Сейчас у города второе рождение - строятся сразу несколько новых мега-объектов, растут жилые микрорайоны. Всё это нужно обеспечить и инженерными сетями, и теплом. Запуск котельной первой очереди — август 2025 года, вторую очередь сдадут в 2026 году.

Поэтому мы приглашаем к участию в программе сотрудников компаний и организаций - наших постоянных клиентов. Вы можете рекомендовать нам как ваших знакомых с большим опытом работы, так и студентов, завершающих освоение программ в технических вузах, строительных и технических колледжах и техникумах. Больше шансов на трудоустройство для выпускников специальностей “Промышленное и гражданское строительство”, “Теплогазоснабжение”, “Промышленная теплоэнергетика”, “Энергоснабжение промышленных предприятий”, “Автоматизированные системы управления”.

Кроме того, у нынешних выпускников вузов и колледжей есть отличная возможность не только рекомендовать профессионала и получить вознаграждение за его успешную работу, но и самим уже сейчас трудоустроиться туда, где их ждут.