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Помощник Кузбасского прокурора по о надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях принял участие в работе Всероссийской научно-практической конференции

Помощник Кузбасского прокурора по надзору за соблюдением законов
в исправительных учреждениях Мещеряков П.А. принял участие
в раборте Всероссийской научно-практической конференции «Правовые проблемы реализации прав человека», прошедшей в ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России.

На секции мероприятия «Исторические аспекты уголовно-исполнительной системы России» работник прокуратуры рассказал присутствующим о функциях прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание, затронул проблемные вопросы прокурорского надзора за исполнением уголовно-исполнительного законодательства, обратил внимание на возникающие
в правоприменительной практике сложности, связанные с недостаточностью правового регулирования уголовно-исполнительных правоотношений.

Участникам конференции предоставлена возможность задать работнику прокуратуры вопросы о практике правоприменения в сфере исполнения уголовных наказаний и получить исчерпывающие ответы

Участниками мероприятия стали сотрудники и обучающиеся Кузбасского института ФСИН России и иных образовательных организаций города и страны.

 

 

Фото: Кузбасская прокуратура по надзору  за соблюдением законов в исправительных учреждениях

Общество
kuzbassnews.ru
23/06/2025
Общество
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